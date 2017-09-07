Премьер Испании: В Каталонии не будет референдума о независимости
Правительство Испании обратилось к Конституционному суду с просьбой аннулировать решение по референдуму о независимости Каталонии. Об этом сообщает издание El Mundo.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой предупредил правительство Каталонии, что референдум будет незаконным и недемократичным, поэтому центральный исполнительный орган "будет защищать верховенство закона" и не допустит проведение референдума.
"В Каталонии не будет референдума по вопросу о самоопределении", - заявил премьер.
Рахой добавил, что вопрос национального суверенитета должны решать все жители Испании.
6 сентября 2017 года парламент Каталонии одобрил проведение референдума о независимости.
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