Премьер Испании: В Каталонии не будет референдума о независимости

В правительстве Испании назвали возможный референдум в Каталонии незаконным, так как вопрос национального суверенитета должны решать все жители страны

Правительство Испании обратилось к Конституционному суду с просьбой аннулировать решение по референдуму о независимости Каталонии. Об этом сообщает издание El Mundo.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой предупредил правительство Каталонии, что референдум будет незаконным и недемократичным, поэтому центральный исполнительный орган "будет защищать верховенство закона" и не допустит проведение референдума.

"В Каталонии не будет референдума по вопросу о самоопределении", - заявил премьер.

Рахой добавил, что вопрос национального суверенитета должны решать все жители Испании.

6 сентября 2017 года парламент Каталонии одобрил проведение референдума о независимости.

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