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В центре Лондона прогремел взрыв: есть пострадавший

08.09.2017 01:29
По предварительной информации, причиной взрыва стало короткое замыкание сети электропитания
В центре Лондона прогремел взрыв: есть пострадавший
Фото: twitter.com/jlospina91

На Оксфорд-стрит в центре Лондона произошел взрыв под покрытием тротуара. По данным правоохранителей, пострадал один человек. Об этом сообщает Би-би-си.

"Мы работаем с небольшим взрывом в сети электропитания, который произошел в 19:00 на Оксфорд-стрит. Нам известно о незначительных травмах, полученных одним человеком", - сказано в сообщении полиции.

По предварительной информации, причиной случившегося стало короткое замыкание. Очевидцы в соцсетях сообщают о выжженной земле вокруг места взрыва, а также о панике и криках.


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