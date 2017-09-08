В центре Лондона прогремел взрыв: есть пострадавший
На Оксфорд-стрит в центре Лондона произошел взрыв под покрытием тротуара. По данным правоохранителей, пострадал один человек. Об этом сообщает Би-би-си.
"Мы работаем с небольшим взрывом в сети электропитания, который произошел в 19:00 на Оксфорд-стрит. Нам известно о незначительных травмах, полученных одним человеком", - сказано в сообщении полиции.
По предварительной информации, причиной случившегося стало короткое замыкание. Очевидцы в соцсетях сообщают о выжженной земле вокруг места взрыва, а также о панике и криках.
BREAKING - UK: Explosion reported in Oxford Street, London. Details to follow. pic.twitter.com/b9kCkhwIKa- Behind The News (@Behind__News) 7 вересня 2017 р.
Читайте также: Взрыв электронной сигареты в Лондоне: эвакуировали вокзал
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:10
-
вчера
18:45
-
вчера
18:29
-
вчера
18:10
-
вчера
17:57
Новости партнеров
- 32870
- 17604
- 13919
- 13819
- 11756