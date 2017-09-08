В центре Лондона прогремел взрыв: есть пострадавший

По предварительной информации, причиной взрыва стало короткое замыкание сети электропитания

На Оксфорд-стрит в центре Лондона произошел взрыв под покрытием тротуара. По данным правоохранителей, пострадал один человек. Об этом сообщает Би-би-си.

"Мы работаем с небольшим взрывом в сети электропитания, который произошел в 19:00 на Оксфорд-стрит. Нам известно о незначительных травмах, полученных одним человеком", - сказано в сообщении полиции.



По предварительной информации, причиной случившегося стало короткое замыкание. Очевидцы в соцсетях сообщают о выжженной земле вокруг места взрыва, а также о панике и криках.