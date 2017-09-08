В Париже задержаны предполагаемые террористы

Задержан мужчина по подозрению в подготовке теракта. Также проверяются возможные связи с терактами в столице Каталонии

Антитеррористический отдел полиции Парижа обнаружил опасное взрывчатое вещество в ходе обыска в одной из квартир. Задержан мужчина по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщили представители органов юстиции, передает Deutsche Welle.

В парижской квартире обнаружены необходимые для изготовления сильного взрывчатого вещества компоненты.



Ранее в среду отдел полиции по борьбе с терроризмом арестовал еще двоих подозреваемых в квартире в одном из пригородов Парижа. Министр внутренних дел Жерар Колоно, сообщил, что по информации полицейских, задержанные мужчины изготавливали взрывчатку пероксид ацетона (TATP).



Он также сказал, что задержанные заявили о планировавшемся ограблении банка. Но министр не исключает, что могут иметь отношение к недавним терактам в столице Каталонии. Службы выяснять наличие связей с террористические группировками.