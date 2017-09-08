В Париже задержаны предполагаемые террористы
Антитеррористический отдел полиции Парижа обнаружил опасное взрывчатое вещество в ходе обыска в одной из квартир. Задержан мужчина по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщили представители органов юстиции, передает Deutsche Welle.
В парижской квартире обнаружены необходимые для изготовления сильного взрывчатого вещества компоненты.
Ранее в среду отдел полиции по борьбе с терроризмом арестовал еще двоих подозреваемых в квартире в одном из пригородов Парижа. Министр внутренних дел Жерар Колоно, сообщил, что по информации полицейских, задержанные мужчины изготавливали взрывчатку пероксид ацетона (TATP).
Он также сказал, что задержанные заявили о планировавшемся ограблении банка. Но министр не исключает, что могут иметь отношение к недавним терактам в столице Каталонии. Службы выяснять наличие связей с террористические группировками.
Вечером 17 августа 2017 года в центре Барселоны фургон врезался в прогуливающихся на Лас-Рамблас людей и ездил по улице с целью задавить как можно больше отдыхающих. Тогда сообщалось, что погибли 13 человек, более 100 получили ранения и травмы. Ответственность за атаку взяла на себе террористическая сеть Исламское государство.
Немного позднее в Барселоне был совершен второй наезд: авто сбило двух полицейских на КПП в центре города. Жизнь офицеров вне опасности. Пока неизвестно, связан ли этот инцидент с предыдущим.
В первые часы ночи 18 августа в 130 км от Барселоны, в городке Камбрильс, еще один автомобиль протаранил пешеходов: семеро пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Полиция ликвидировала четырех террористов, пятый скончался от полученных в перестрелке ранений. На телах обнаружены "пояса смертников", которые, как выяснилось, были фейковыми.
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