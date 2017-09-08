USD:  25.97  26.43   EUR:  30.68  31.60  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Париже задержаны предполагаемые террористы

08.09.2017 03:18
Задержан мужчина по подозрению в подготовке теракта. Также проверяются возможные связи с терактами в столице Каталонии
В Париже задержаны предполагаемые террористы
Фото: EPA

Антитеррористический отдел полиции Парижа обнаружил опасное взрывчатое вещество в ходе обыска в одной из квартир. Задержан мужчина по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщили представители органов юстиции, передает Deutsche Welle.

В парижской квартире обнаружены необходимые для изготовления сильного взрывчатого вещества компоненты.

Ранее в среду отдел полиции по борьбе с терроризмом арестовал еще двоих подозреваемых в квартире в одном из пригородов Парижа. Министр внутренних дел Жерар Колоно, сообщил, что по информации полицейских, задержанные мужчины изготавливали взрывчатку пероксид ацетона (TATP).

Он также сказал, что задержанные заявили о планировавшемся ограблении банка. Но министр не исключает, что могут иметь отношение к недавним терактам в столице Каталонии. Службы выяснять наличие связей с террористические группировками.

Вечером 17 августа 2017 года в центре Барселоны фургон врезался в прогуливающихся на Лас-Рамблас людей и ездил по улице с целью задавить как можно больше отдыхающих. Тогда сообщалось, что погибли 13 человек, более 100 получили ранения и травмы. Ответственность за атаку взяла на себе террористическая сеть Исламское государство.

Немного позднее в Барселоне был совершен второй наезд: авто сбило двух полицейских на КПП в центре города. Жизнь офицеров вне опасности. Пока неизвестно, связан ли этот инцидент с предыдущим.

В первые часы ночи 18 августа в 130 км от Барселоны, в городке Камбрильс, еще один автомобиль протаранил пешеходов: семеро пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Полиция ликвидировала четырех террористов, пятый скончался от полученных в перестрелке ранений. На телах обнаружены "пояса смертников", которые, как выяснилось, были фейковыми. 

Читайте также: Госдеп предупредил американцев об угрозе будущих терактов в ЕС

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 