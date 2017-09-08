В Израиле жену премьера будут судить по обвинению в коррупции

Сара Нетаньяху свою вину отрицает

Сара Нетаньяху, жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении государственными средствами. Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на генерального прокурора Израиля.

Жену Нетаньяху подозревают в том, что она использовала предназначенные для официальной резиденции премьер-министра деньги на мебель и ремонт своего частного дома, а также в том, что она наняла члена центрального комитета правящей партии Ликуд, членом которой является ее муж, в качестве электрика.

Кроме того, Сару Нетаньяху также подозревают в присвоении 23 тыс шекелей - около $6,5 тыс.

Жена премьера свою вину отрицает.

4 августа 2017 года сообщалось, что Биньямина Нетаньяху подозревают во взяточничестве и попытке получить влияние на СМИ.

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