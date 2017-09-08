Германия о выплате репараций Польше: Этот вопрос закрыт

Спикер правительства Германии подчеркнул, что ФРГ осознает свою ответственность за преступления, но уже выплатила репарации, в том числе Польше

Правительство Германии называет необоснованными требования со стороны Польши по возобновлению выплат репараций за причиненный во время Второй мировой войны вред и называет этот вопрос закрытым. Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффан Зайберт, передает Deutsche Welle.

Зайберт подчеркнул, что Германия осознает свою ответственность за преступления, совершенные во время Второй мировой войны, однако уже выплатила большие суммы репараций, в том числе и Польше. Он также напомнил, что Варшава в 1953 году отказалась от дальнейших выплат.

"Мы считаем, что этот вопрос закрыт и урегулирован и с правовой, и с политической точек зрения", - сказал он.

Как сообщалось ранее сегодня, Польша готовится направить Германии официальный запрос на выплату репараций за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.