Выборы в РФ: оппозиция получила большинство, где голосовал Путин
Кандидаты от объединенной оппозиции получили большинство в десяти муниципальных советах московских районов. Таковы предварительные результаты по тем избирательным округам, где официально обработаны более 90% голосов, сообщает Медуза.
Оппозиция получила все мандаты в Гагаринском районе, где постоянно зарегистрирован и голосовал президент России Владимир Путин.
По предварительным данным, оппозиция получила 141 место в 37 разных районах. Чтобы обеспечить нужное число подписей на выборах мэра в 2018 году, нужно иметь депутатов не менее, чем в 110 разных районах.
При этом глава штаба Объединенных демократов Максим Кац заявил, что в муниципальные собрания прошли 250 кандидатов от Яблока.
Сама партия сообщает о 180 кандидатах, которые участвовали в коалиции. Кац признал, что с прохождением "муниципального фильтра" на выборах мэра могут возникнуть проблемы.
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