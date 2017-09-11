Выборы в РФ: оппозиция получила большинство, где голосовал Путин

Оппозиция получила все мандаты в Гагаринском районе Москвы, где постоянно зарегистрирован и голосовал президент России Владимир Путин.

Кандидаты от объединенной оппозиции получили большинство в десяти муниципальных советах московских районов. Таковы предварительные результаты по тем избирательным округам, где официально обработаны более 90% голосов, сообщает Медуза.

Оппозиция получила все мандаты в Гагаринском районе, где постоянно зарегистрирован и голосовал президент России Владимир Путин.

По предварительным данным, оппозиция получила 141 место в 37 разных районах. Чтобы обеспечить нужное число подписей на выборах мэра в 2018 году, нужно иметь депутатов не менее, чем в 110 разных районах.

При этом глава штаба Объединенных демократов Максим Кац заявил, что в муниципальные собрания прошли 250 кандидатов от Яблока.

Сама партия сообщает о 180 кандидатах, которые участвовали в коалиции. Кац признал, что с прохождением "муниципального фильтра" на выборах мэра могут возникнуть проблемы.

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