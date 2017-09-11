У офиса адвоката российского режиссера подожгли два авто: фото
Недалеко от офиса адвокату российского режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя Константина Добрынина в Москве неизвестные подожгли два автомобиля. Об этом он сообщил у себя в Facebook.
"Пока Поклонская (депутат нелегитимной Госдумы РФ, - ред.) рассказывает всем о каких-то исках родственниках святого царя и пытается запретить фильм, ее сторонники продолжают кидать коктейли Молотова и жечь. Причем, происходит все это синхронно. Сегодня они показали Москве и москвичам свое лицо и пришли к нашему офису", - отметил Добрынин.
По его словам, это произошло утром в 05:30.
5 cентября Учитель заявил, что Поклонская оказывает поддержку и обеспечивает прикрытие "террористической организации".
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