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У офиса адвоката российского режиссера подожгли два авто: фото

11.09.2017 12:13
Сегодня рано утром "коктейлями Молотова" забросали машины возле офиса адвоката российского режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя
У офиса адвоката российского режиссера подожгли два авто: фото
Фото: facebook.com/konstantin.dobrynin

Недалеко от офиса адвокату российского режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя Константина Добрынина в Москве неизвестные подожгли два автомобиля. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Пока Поклонская (депутат нелегитимной Госдумы РФ, - ред.) рассказывает всем о каких-то исках родственниках святого царя и пытается запретить фильм, ее сторонники продолжают кидать коктейли Молотова и жечь.  Причем, происходит все это синхронно. Сегодня они показали Москве и москвичам свое лицо и пришли к нашему офису", - отметил Добрынин.

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По его словам, это произошло утром в 05:30.

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5 cентября  Учитель заявил, что Поклонская оказывает поддержку и обеспечивает прикрытие "террористической организации".

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ЛIГАБiзнесIнформ
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