Представительницу Красного креста убили на севере Афганистана

По предварительной информации, выстрелил в физиотерапевта мужчина, который прибыл в больницу в качестве пациента

Физиотерапевта из Испании, работающую на Красном кресте в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана, застрелили. Об этом сообщает агентство Reuters.

По предварительной информации, выстрелил в нее "пациент больницы". В полиции рассказали, что двух мужчин госпитализировали, один из них достал пистолет и расстрелял женщину.

Оба человека были арестованы, добавили правоохранители.

В Международном комитете Красного креста подтвердили гибель сотрудницы в ортопедическом центре.

8 февраля 2017 года на севере Афганистана убили шесть афганских сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК).

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