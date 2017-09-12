В Германии закрыли дело против 96-летнего санитара Освенцима

Суд признал, что обвиняемый не подлежит суду из-за слабоумия

Немецкий суд закрыл дело против 96-летнего бывшего медицинского санитара лагеря смерти Освенцим, который страдает слабоумием. Об этом сообщает агентство AFP.

Так завершилось одно из последних значительных судебных преследований нацистов.

Губерта Зафке обвиняли в соучастии в убийствах по 3681 делу в концентрационном лагере в оккупированной нацистами Польше.

В прошлом месяце прокуроры заявили, что обвиняемый не подлежит суду, и дело должно быть отклонено. "Из-за его слабоумия он больше не может быть осужден", - заявил представитель суда Карл Кристиан Дойч.

Обвинения против Зафке сконцентрированы вокруг периода в один месяц в 1944 году, когда в Аушвиц привезли 14 поездов с евреями, среди которых была и автор знаменитого дневника Анна Франк.

После Второй мировой войны польский суд в 1948 году приговорил Зафке к четырехлетнему тюремному заключению. Он был освобожден в 1951 году.

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