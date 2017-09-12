Страна-член НАТО договорилась о покупке российских систем ПВО

По неподтвержденным данным, два комплекса ПВО Россия поставит в Турцию полностью готовыми, еще два соберут уже на турецкой территории

Страна-член НАТО Турция подписала с Россией первую крупную оружейную сделку: Анкара купит зенитно-ракетные комплексы С-400 Триумфатор. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет со ссылкой на газету Hurriyet служба Би-би-си.

С российской стороны эту информацию подтвердил помощник президента государства-оккупанта Владимир Кожин.

"Документы на покупку С-400 из России подписаны. Насколько мне известно, депозит уже оплачен", - сказал турецкий президент.

По данным СМИ, речь идет о двух комплексах С-400, который поставят в 2018 году, а два других соберут уже в Турции.

Западные союзники Анкары обеспокоены вопросом совместимости российской системы ПВО с оборудованием, которые находится на вооружении у других стран НАТО.

"Единственное, что нас волнует - это вопрос совместимости. Турция - союзник НАТО, и в целом лучше, когда союзники покупают совместимое оборудование. То, о чем вы говорите (сделка по С-400, - ред.) - это поставки несовместимых оружейных систем, и, конечно, это вызывает озабоченность, но это решение Турции", - заявил представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис.

Эрдоган в ответ на критику заявил, что "никто не вправе обсуждать независимые принципы Турецкой Республики и независимые решения в сфере обороны". По его словам, Анкара несколько лет предлагала США заключить аналогичную сделку, но переговоры оказались безрезультатными.

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14 июля 2017 года стало известно, что Турция согласилась заплатить за российскую систему противоракетной обороны С-400 $2,5 млрд.

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