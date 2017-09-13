КНДР в ответ на санкции: Удвоим усилия по своей ядерной программе

В Северной Корее заявили, что собираются "достигнуть паритета" с Соединенными Штатами, и новые санкции ООН этому якобы никак не помешают

В ответ на серьезное ужесточение санкций ООН за продолжение милитаризации Северной Кореи в Пхеньяне не только не отказались от развития ядерно-ракетной программы, но и пообещали ее ускорить. Заявление министерства иностранных дел КНДР опубликовал пропагандистский ресурс Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Поскольку схемы США, которые препятствуют развитию КНДР, призваны разоружить ее с помощью беспрецедентных санкций и давления, а также завоевать страну ядерным оружием, стали для нас очевидными, мы удвоим усилия по укреплению своих сил для обеспечения суверенитета страны, ради права на существование, сохранения мира и безопасности в регионе", - пишет ЦТАК.

Сделать это в Пхеньяне собираются "путем установления практического паритета с США".

Северная Корея высмеяла то, что в ООН решили, будто бы испытание водородной бомбы, которой в КНДР якобы могут оснастить межконтинентальную баллистическую ракету, является "угрозой международному миру и безопасности".

"Так называемая резолюция сфабрикована США, которые не постыдились применить самые гнусные и злонамеренные средства и методы", - подчеркнули в Пхеньяне.

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3 сентября 2017 года КНДР испытала якобы не "классическую" ядерную бомбу, а водородную (термоядерную).

Спустя неделю в ООН проголосовали за новые санкции против Северной Кореи, которые предусматривают полный запрет на экспорт текстиля, ограничение на закупку КНДР нефтепродуктов, а также ограничение импорта сырой нефти. Первоначальный вариант проекта резолюции ООН предусматривал полное эмбарго на любые поставки нефти для КНДР и замораживание активов северокорейского диктатора Ким Чен Ына за границей.

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