Во Франции школьникам хотят запретить пользоваться мобилками

Министр образования Франции привел в пример заседания Совета министров в Елисейском дворце, на которые их участникам запрещено приносить телефоны

Во Франции министр образования Жан-Мишель Бланке пообещал исполнить предвыборное обещание президента Эмманюэля Макрона и запретить школьникам пользоваться мобильными телефонами в классах. Об этом сообщает RFI.

"Все вместе, преподаватели, родители, мы должны найти возможность защитить наших учеников от проблемы, которую вызывает использование мобильных телефонов: от проблемы рассеивания внимания", - сказал он.

По его словам, обходиться без мобильного можно.

Бланке привел в пример еженедельные заседания Совета министров в Елисейском дворце, на которые их участникам запрещено приносить телефоны.

"На время заседания наши телефоны остаются в специальных боксах. Мне кажется, эта задача достижима и для представителей других социальных групп, включая учеников", - отметил министр.

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