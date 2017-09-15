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Запуск ракеты КНДР требует глобального ответа - Столтенберг

15.09.2017 09:42
Генсек НАТО подчеркнул, что запуск ракеты Северной Кореей - это безрассудное нарушение резолюций ООН
Запуск ракеты КНДР требует глобального ответа - Столтенберг
Йенс Столтенберг

Очередной запуск баллистической ракеты Северной Кореей требует глобального ответа. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.

"Запуск ракеты Северной Кореей - еще одно безрассудное нарушение резолюций ООН, это серьезная угроза для мировой безопасности, которая требует глобального ответа", - написал он.

15 сентября 2017 года США призвали Россию и Китай отреагировать на очередной запуск ракеты со стороны Северной Кореи, которая пролетела над территорией Японии 15 сентября.

Читайте также: Совбез ООН единогласно принял решение ввести санкции против КНДР

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ЛIГАБiзнесIнформ
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