Запуск ракеты КНДР требует глобального ответа - Столтенберг
15.09.2017 09:42
Генсек НАТО подчеркнул, что запуск ракеты Северной Кореей - это безрассудное нарушение резолюций ООН
Йенс Столтенберг
Очередной запуск баллистической ракеты Северной Кореей требует глобального ответа. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.
"Запуск ракеты Северной Кореей - еще одно безрассудное нарушение резолюций ООН, это серьезная угроза для мировой безопасности, которая требует глобального ответа", - написал он.
15 сентября 2017 года США призвали Россию и Китай отреагировать на очередной запуск ракеты со стороны Северной Кореи, которая пролетела над территорией Японии 15 сентября.
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