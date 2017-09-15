Ракета КНДР не угрожала Северной Америке и Гуаму - военные США

Баллистическая ракета средней дальности была запущена из района северокорейского аэропорта Сунан, сообщили в Тихоокеанском командовании ВС США

Очередная ракета, запущенная КНДР, не представляла угрозы для Северной Америки и принадлежащего США острова Гуам в Тихом океане. Об этом сообщил представитель Тихоокеанского командования американской армии Дэйв Бенхэм, передает телеканал ABC News.

По его словам, баллистическая ракета средней дальности была запущена из района северокорейского аэропорта Сунан, пролетела в восточном направлении над Японией и упала в Тихий океан.

"Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Тихоокеанское командование ВС США выяснили, что ракета не представляла угрозы для Северной Америки или Гуама", - отметил Бенхэм.

Демонстрация маршрута полета запущенной КНДР ракеты на уличном мониторе в Токио, 15 сентября 2017 года (фото - EPA)

Сегодня, 15 сентября, КНДР запустила очередную ракету неопознанного типа из Пхеньяна, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане возле острова Хоккайдо.

Южная Корея в ответ на очередной запуск КНДР запустила собственную баллистическую ракету Хенму-2.

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