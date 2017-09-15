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В метро Лондона произошел взрыв: есть пострадавшие

15.09.2017 11:09
На станции метрополитена случилась паника
В метро Лондона произошел взрыв: есть пострадавшие
Фото: EPA

На станции метро Парсон-Грин в Лондоне произошел взрыв. Об этом сообщает агентство Би-би-си. 

Сотрудники скорой помощи уже находятся на месте происшествия.

Газета Metro уточняет - по предварительным данным, в вагоне метро взорвалось белое ведро. От взрыва у некоторых пассажиров остались ожоги на лице. Люди покинули поезд в панике.

Полиция расследует инцидент.

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