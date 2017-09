В метро Лондона произошел взрыв: есть пострадавшие

На станции метро Парсон-Грин в Лондоне произошел взрыв. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

Сотрудники скорой помощи уже находятся на месте происшествия.

Газета Metro уточняет - по предварительным данным, в вагоне метро взорвалось белое ведро. От взрыва у некоторых пассажиров остались ожоги на лице. Люди покинули поезд в панике.

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1