В метро Лондона произошел взрыв: есть пострадавшие
15.09.2017 11:09
На станции метрополитена случилась паника
Фото: EPA
На станции метро Парсон-Грин в Лондоне произошел взрыв. Об этом сообщает агентство Би-би-си.
Сотрудники скорой помощи уже находятся на месте происшествия.
Газета Metro уточняет - по предварительным данным, в вагоне метро взорвалось белое ведро. От взрыва у некоторых пассажиров остались ожоги на лице. Люди покинули поезд в панике.
Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1- Andy Webb (@andyjohnw) 15 вересня 2017 р.
Полиция расследует инцидент.
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