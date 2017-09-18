Глава МИД ФРГ призвал РФ, США и Китай к переговорам с КНДР

Министр иностранных дел Германии заявил, что не следует считать главу КНДР безумцем и с ним нужно сесть за стол переговоров

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал Россию, США и Китай сесть за стол переговоров с Северной Кореей. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Bild.

По словам Габриэля, глава КНДР Ким Чен Ын считает, что сохранит свой режим с помощью атомной бомбы.

"Ким Чен Ын - не безумец. Он придерживается хладнокровно выбранной стратегии: если он построит атомную бомбу, то, как он считает, его режим будет в безопасности. Потому что никто не рискнет ему угрожать", - отметил Габриэль.

Габриэль считает, что для того, чтобы остановить ядерную программу, следует дать Ким Чен Ыну иную гарантию безопасности.

"Необходимо пойти на смелые шаги в духе политики разрядки между СССР и США в восьмидесятых годах", - утгочнил Габриэль.

15 сентября Северная Корея запустила очередную ракету неопознанного типа из Пхеньяна, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане возле острова Хокайдо.

Южная Корея запустила собственную баллистическую ракету Хенму-2 в ответ на очередной запуск КНДР.

12 сентября Совбез ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи после шестого и крупнейшего ядерного испытания Пхеньяна. В ответ на санкции в Пхеньяне не только не отказались от развития ядерно-ракетной программы, но и пообещали ее ускорить.

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