Если КНДР не отступит, США придется ее уничтожить - Трамп

Американский лидер назвал диктатора Ким Чен Ына "человеком-ракетой, уничтожающим себя и северокорейский режим"

Президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР "полным уничтожением" в том случае, если режим диктатора Ким Чен Ына продолжит развивать свою ядерную программу. Такое заявление хозяин Белого дома сделал в своем дебютном выступлении на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Reuters.

По словам Трампа, если Пхеньян не отступит, "у нас не будет иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею".

СМИ отмечает, что это заявление американского лидера вызвало громкий ропот среди присутствовавших в зале Генассамблеи.

Также Трамп отпустил очередную шпильку в адрес Ына: "Человек-ракета выполняет миссию по уничтожению себя и своего режима".

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Президент США призвал государства-члены ООН к совместным действиям с целью изолировать северокорейский режим до тех пор, пока он не откажется от своего "враждебного поведения".

В миссии КНДР при ООН пока не отреагировали на заявление Трампа, отметив лишь, что представитель Пхеньяна не покидал зал Генассамблеи во время выступления главы американского государства.

19 сентября 2017 года Северная Корея предупредила, что дальнейшие санкции и международное давление только ускорят темпы развития ее ядерной программы, и назвала новый набор санкций ООН против режима Ына "самым порочным, неэтичным и бесчеловечным актом враждебности".

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