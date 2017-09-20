Мелания Трамп угрожает судом школе английского языка в Хорватии

Ее фотография использована в рекламе с неоднозначным слоганом

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания Трамп угрожает судебным разбирательством школе по изучению английского языка в Хорватии, которая для рекламы использовала ее фотографию с неоднозначным слоганом. Об этом сообщает Vecernji List.



"Просто представьте, как далеко вы можете пойти, обладая хоть немного на английском", - написано на рекламном щите школы Americki Institut.



Отмечается, что адвокат первой леди США сообщил, что школа использовала ее изображения без предварительного согласия Мелании. Правозащитники дали владельцам школы 24 часа на изъятие всех рекламных щитов с ее фотографией.



Также сообщается, что основатель школы Бретт Кэмпбелл сказал изданию Vecernji List, что он хотел лишь напомнить людям, "насколько знания важны для международного успеха".



"Мы являемся свидетелями великой волны эмиграции хорватов, которые ищут себя в англосаксонских странах, таких как Ирландия, Канада, Австралия", - сказал он. "Если вы хорошо знаете английский, на этих рынках вы можете пойти очень далеко, и мы сможем вам помочь", - резюмировал он.



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