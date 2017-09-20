Полицейские расстреляли каннибала, который ел свою сожительницу

Житель ЮАР не прекратил поедать обезглавленную женщину после предупредительных выстрелов

В южноафриканском городе Маунт Фреро полицейские открыли огонь по 23-летнему местному жителю, который сначала убил, а потом обезглавил и пытался съесть тело своей сожительницы. Об этом сообщает Independent.

Сообщается, что, по словам очевидцев, после семейной ссоры молодой человек набросился на 35-летнюю потерпевшую с ножом, когда та находилась во дворе дома. Он перерезал ей горло, а после и вовсе обезглавил. Мать нападавшего вызвала полицию.



Отмечается, что прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов застали мужчину за поеданием плоти погибшей. Офицеры сообщили местным журналистам, что подозреваемый проигнорировал несколько предупреждающих выстрелов, а затем накинулся на них с ножом. В итоге правоохранителям пришлось открыть огонь, чтобы остановить его. Он получил ранения от которых скончался в больнице через несколько дней.



Также сообщается, что перед смертью он попытался напасть еще и на врача, которая оказывала ему медицинскую помощь. По сообщениям местных властей, у молодого человека были проблемы с психикой из-за употребления наркотиков. По этой причине его выгнали из вуза. По словам матери, она не знала, что у сына есть такие наклонности.

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