Теракт в лондонском метро: задержан третий подозреваемый

В полиции отмечают, что расследование инцидента продвигается достаточно быстро

Британская полиция арестовала третьего подозреваемого в причастности к теракту в лондонском метро. 25-летнего мужчину задержали во вторник, 19 сентября, в Ньюпорте на юге Уэльса, передает служба Би-би-си со ссылкой на сообщение Скотленд-Ярда.

Также по одному из адресов в Ньюпорте сейчас проходит обыск.

Задержание подозреваемого провели сотрудники контртеррористических подразделений и местной полиции.

Представитель лондонской полиции Дин Хейдон отметил, что расследование теракта в метро продвигается достаточно быстро.

"Начиная с пятницы, когда произошла атака, было проведено значительное количество следственных действий. Сейчас у нас три человека находятся под стражей, также по четырем адресам идут обыски", - сказал он.

15 сентября 2017 года на станции метро Parsons Green в Лондоне произошел взрыв, в результате которого пострадали 30 человек. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. Был задержан 18-летний подозреваемый, а затем 21-летний.

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