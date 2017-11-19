Мацеревич: Россия готовится к горячей войне

Министр обороны Польши отметил, что Россия во время военных учений Запад-2017 привлекала пуски баллистических ракет Искандер

Недавние масштабные российско-белорусские военные учения Запад-2017 свидетельствуют о подготовке РФ к наступательным операциям. Об этом заявил министр обороны Польши Антоний Мацеревич, сообщает Укринформ.

"Учения Запад-2017 закончились два месяца назад. Они проходили в пространстве между Северным ледовитым океаном и Черным морем и привлекали даже пуски баллистических ракет Искандер, которые могут нести ядерные боеголовки. Россияне готовились не к обороне, а к агрессии", - сказал Мацеревич.

По его словам, речь идет не о новой холодной войне, а именно о подготовке к горячему противостоянию.

"С этой точки зрения Польша должна согласиться с предположением, что это - не новая холодная война, а введение к горячей войне", - подчеркнул министр обороны Польши.

24 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что на территории Беларуси после окончания военных учений Запад-2017 остались около 5,8 тыс российских военных.

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Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси. Официально было заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорили о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения проходили в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

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