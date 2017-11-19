С пропавшей в Атлантике подлодки пытались позвонить - СМИ

Представитель аргентинского ВМФ предположил, что пропавшая субмарина с 44 членами экипажа на борту могла всплыть

С пропавшей дизельной подводной лодки Сан Хуан была осуществлена попытка телефонного контакта с морским опорным пунктом. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным пресс-службы министерства обороны Аргентины, попытка установить телефонную связь, которую зарегистрировали через спутник, длилась около семи секунд.

При этом эксперты уточняют, что возможность установить связь фактически исключена.

"Однако подобные сигналы могут свидетельствовать о том, что лодка могла всплыть", - отметил представитель аргентинского ВМФ капитан Энрике Балби.

В настоящий момент специалисты пытаются установить место, откуда были посланы сигналы.

В спасательной операции участвуют 10 аргентинских военных кораблей, полярное судно из Великобритании, а также три американских самолета. Свою помощь предложили также в Бразилии, Чили, Уругвае и ЮАР.

Связь с субмариной, построенной на верфях в Германии, пропала 15 ноября в Атлантическом океане во время ее перехода с базы ВМС Ушуая на юге страны к месту базирования в Мар-дель-Плата, в 400 км к югу от Буэнос-Айреса.

17 ноября сообщалось, что на борту лодки находились 44 человека.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.