Мугабе покинул Зимбабве - СМИ

В резиденции свергнутого президента Зимбабве Роберта Мугабе остаются только военные

В связи с нестабильной ситуацией свергнутый президент Зимбабве Роберт Мугабе выехал за границу. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным СМИ, в резиденции Мугабе остаются только военные.

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Предположительно, Мугабе мог выехать в соседнюю Намибию, куда ранее сбежала его жена.

В ночь на 15 ноября в Зимбабве был свергнут 93-летний президент Роберт Мугабе, правивший страной железной рукой с 1980 года. Его поместили под домашний арест.



Военные вывели танки на улицу, взяли под контроль телерадиокомпанию ZBC, в эфире которой объявили, что никакого переворота нет, но армия контролирует ситуацию в стране, а ее действия направлены против преступников в окружении Мугабе, которые "совершают преступления, вызывающие социальные и экономические страдания в стране".



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