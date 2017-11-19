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Мугабе покинул Зимбабве - СМИ

19.11.2017 10:29
В резиденции свергнутого президента Зимбабве Роберта Мугабе остаются только военные
Мугабе покинул Зимбабве - СМИ
Роберт Мугабе (фото - EPA)

В связи с нестабильной ситуацией свергнутый президент Зимбабве Роберт Мугабе выехал за границу. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным СМИ, в резиденции Мугабе остаются только военные.

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Предположительно, Мугабе мог выехать в соседнюю Намибию, куда ранее сбежала его жена.

В ночь на 15 ноября в Зимбабве был свергнут 93-летний президент Роберт Мугабе, правивший страной железной рукой с 1980 года. Его поместили под домашний арест.

Военные вывели танки на улицу, взяли под контроль телерадиокомпанию ZBC, в эфире которой объявили, что никакого переворота нет, но армия контролирует ситуацию в стране, а ее действия направлены против преступников в окружении Мугабе, которые "совершают преступления, вызывающие социальные и экономические страдания в стране".

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ЛIГАБiзнесIнформ
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