Показали фото к 70-й годовщине брака Елизаветы II и ее супруга
Букингемский дворец показал новый портрет королевы Британии Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа по случаю 70-летия свадьбы. Об этом сообщает Twitter королевской семmи.
70-летний юбилей они будут отмечать завтра.
Фото: twitter.com/RoyalFamily
Фотография была сделана в ноябре 2017 года.
Королева одета в то же платье, в котором она была на церковной службе по случаю бриллиантовой годовщины свадьбы, состоявшейся в Вестминстерском аббатстве, где они поженились 20 ноября 1947 года.
13 августа Елизавета II, которой отметила в прошлом году свое 90-летие, сообщила в беседе со своими приближенными: если она доживет до 95 лет, то "выйдет на пенсию" и передаст бразды правления своему старшему сыну - 69-летнему Чарльзу, принцу Уэльскому.
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