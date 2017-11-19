Показали фото к 70-й годовщине брака Елизаветы II и ее супруга

Фото было сделано в ноябре 2017 года

Букингемский дворец показал новый портрет королевы Британии Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа по случаю 70-летия свадьбы. Об этом сообщает Twitter королевской семmи.

70-летний юбилей они будут отмечать завтра.





Фото: twitter.com/RoyalFamily

Фотография была сделана в ноябре 2017 года.

Королева одета в то же платье, в котором она была на церковной службе по случаю бриллиантовой годовщины свадьбы, состоявшейся в Вестминстерском аббатстве, где они поженились 20 ноября 1947 года.

13 августа Елизавета II, которой отметила в прошлом году свое 90-летие, сообщила в беседе со своими приближенными: если она доживет до 95 лет, то "выйдет на пенсию" и передаст бразды правления своему старшему сыну - 69-летнему Чарльзу, принцу Уэльскому.

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