В Зимбабве Мугабе отстранили с поста главы правящей партии
Главу правящей партии Зимбабве Роберта Мугабе отстранили от должности. Об этом сообщает Би-би-си.
"Он был отстранен", - отметил сказал один из членов партии Зимбабвийский африканский национальный союз , которая является правящей в стране.
Еще три члена партии подтвердили эту информацию
Его пост занял бывший вице-президент страны Эммерсон Мнангагва, которого Мугабе уволил две недели назад.
В ночь на 15 ноября в Зимбабве был свергнут 93-летний президент Роберт Мугабе, правивший страной железной рукой с 1980 года. Его поместили под домашний арест.
Военные вывели танки на улицу, взяли под контроль телерадиокомпанию ZBC, в эфире которой объявили, что никакого переворота нет, но армия контролирует ситуацию в стране, а ее действия направлены против преступников в окружении Мугабе, которые "совершают преступления, вызывающие социальные и экономические страдания в стране".
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