Умер генпрокурор Испании, намеревавшийся судить лидеров Каталонии

Хосе Мануэль Маза внезапно скончался в Аргентине

В Аргентине скоропостижно скончался Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маза, который должен был судить лидеров Каталонии. Об этом сообщил испански премьер-министр Мариано Рахой в своем Twitter.



"Генеральный прокурор страны Хосе Мануэль Маза умер. Мои признания и благодарность за жизнь, посвящённую службе государству", - написал премьер-министр в Twitter и выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам покойного.







Генпрокурор скончался в возрасте 66 лет. Издание El Mundo отмечает, что Маза страдал инфекционный заболеванием. По информации издания, его госпитализировали в больницу Буэнос-Айреса, однако медики не смогли его спасти.



Хосе Мануэль Маза приехал в Аргентину для участия в Ассамблее прокуроров ибероамериканских государств.



Сейчас под стражей находятся восемь членов распущенного каталонского правительства и еще двое лидеров инициативных групп во время каталонского референдума о независимости 1 октября.



Спикера распущенного парламента Каталонии Карме Форкадель суд освободил из-под стражи под залог. Ей запретили покидать территорию Испании.



В то же время 5 ноября в Бельгии экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон сдался полиции. Суд условно отпустил его и его соратников.



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