В Москве автобус въехал в подземный переход, есть погибшие: фото
Рейсовый автобус въехал в подземный переход около станции Славянский бульвар на западе Москвы. Об этом сообщает Медуза.
По предварительным данным, погибли пять человека, 15 получили травмы.
Фото: facebook.com/yuri.kibirov
"Автобус заехал на тротуар, сбил несколько человек, а затем въехал в подземный переход, где застрял на лестнице", - отмечается в сообщении.
Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что рассматриваются две версии ДТП: автобус или "подрезала" другая машина, или у него отказали тормоза. Другой собеседник подчеркнул, что версия теракта не рассматривается.
6 октября в результате столкновения автобуса и пассажирского поезда на железнодорожном переезде во Владимирской области погибли по меньшей мере 17 человек.
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