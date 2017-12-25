В Мексике 2017 год стал рекордным по количеству убийств
По официальным данным 2017 год стал рекордным по количеству убийств в Мексике за 20 лет ведения соответствующей статистики. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Только за одиннадцать месяцев текущего года в стране зафиксировано 23101 убийство, тогда как за весь 2011 год соответствующих производств было 22409", - отметили в Министерстве внутренних дел Мексики.
Волна насилия в Мексике усилилась за последнее десятилетие, после того, как в 2006 году бывший президент Фелипе Кальдерон объявил войну наркомафии. С тех пор в связанных с наркотиками преступлениях погибли около 190 тысяч человек.
"Неспокойно было в Мексике и накануне Рождества: 19 декабря в штате Веракрус неизвестный застрелил журналиста Гумар Переса, который посещал праздничное мероприятие в школе своего сына", - отмечается в соообщении.
Местная прокуратура в официальном заявлении предположила, что Перес был связан с организованной преступностью, а убийство организовала банда.
Межамериканский союз прессы выразила свое возмущение инцидентом и беспокойство "количеством убитых за год журналистов", а также безнаказанностью преступников. По информации Репортеров без границ, за год уходящий в Мексике убили 11 журналистов.
Читайте также: В Мексике при взрыве грузовика с пиротехникой погибли люди
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:25
-
вчера
17:46
-
вчера
12:38
-
22.12.17
14:20
-
23.12.17
12:10
Новости партнеров
- 46274
- 40344
- 30928
- 29440
- 26529