В Мексике 2017 год стал рекордным по количеству убийств

В этом году в стране зарегистрировали наибольшее количество убийств за последние 20 лет

По официальным данным 2017 год стал рекордным по количеству убийств в Мексике за 20 лет ведения соответствующей статистики. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Только за одиннадцать месяцев текущего года в стране зафиксировано 23101 убийство, тогда как за весь 2011 год соответствующих производств было 22409", - отметили в Министерстве внутренних дел Мексики.

Волна насилия в Мексике усилилась за последнее десятилетие, после того, как в 2006 году бывший президент Фелипе Кальдерон объявил войну наркомафии. С тех пор в связанных с наркотиками преступлениях погибли около 190 тысяч человек.

"Неспокойно было в Мексике и накануне Рождества: 19 декабря в штате Веракрус неизвестный застрелил журналиста Гумар Переса, который посещал праздничное мероприятие в школе своего сына", - отмечается в соообщении.

Местная прокуратура в официальном заявлении предположила, что Перес был связан с организованной преступностью, а убийство организовала банда.

Межамериканский союз прессы выразила свое возмущение инцидентом и беспокойство "количеством убитых за год журналистов", а также безнаказанностью преступников. По информации Репортеров без границ, за год уходящий в Мексике убили 11 журналистов.

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