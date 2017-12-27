Facebook удалил Кадырова из-за санкций США

Страницы Кадырова в Facebook и Instagram, который принадлежит компании Facebook, оказались недоступны 23 декабря

В Facebook заявили, что заблокировали аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова из-за санкций, недавно введенных против него Минфином США. Об этом в пресс-службе Facebook сказали Русской службе ВВС.

"Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий, на которые распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", - сказали в пресс-службе соцсети.

Страницы Кадырова в Facebook и Instagram, который принадлежит компании Facebook, оказались недоступны 23 декабря.

Ранее в окружении Кадырова заявляли, что на аккаунты главы Чечни была совершена "диверсионная кибератака".

На прошлой неделе Кадыров был внесен в санкционный "список Магнитского".

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