В России женщина упала в люк и нашла там пропавшего мальчика
В селе Черемшан в Татарстане (Россия) нашли пропавшего мальчика, когда привлеченная к поискам женщина-волонтер упала в тот же заснеженный люк канализационного колодца, что и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
В сообщении сказано, что сообщение о пропаже 10-летнего мальчика стало известно еще в воскресенье, 24 декабря, однако нашли его ночью 25 декабря.
К поискам были привлечены пожарные, полиция и 120 волонтеров. Во время обхода территории одна женщина упала в колодец, где обнаружила ребенка. Из-за снежной крышки криков мальчика слышно не было и, утратив надежды выбраться, он решил уснуть на своих санках у стены трехметрового колодца. Он падения женщины ребенок не пострадал, однако она получила травму позвоночника.
"Первая мысль была, что мальчик мертв, он лежал, как труп. Когда я закричала со страху, он проснулся и тоже закричал", - рассказала волонтер телеканалу российскому НТВ.
Читайте также: В Румынии из-за снега перевернулся автобус с гражданами Молдовы
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:00
-
21.12.17
08:14
-
21.12.17
15:05
-
23.12.17
12:10
-
вчера
18:20
Новости партнеров
- 60542
- 55388
- 49914
- 37645
- 33189