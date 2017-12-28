В России женщина упала в люк и нашла там пропавшего мальчика

Ребенок упал в заснеженный коллектор и пробыл там почти сутки

В селе Черемшан в Татарстане (Россия) нашли пропавшего мальчика, когда привлеченная к поискам женщина-волонтер упала в тот же заснеженный люк канализационного колодца, что и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

В сообщении сказано, что сообщение о пропаже 10-летнего мальчика стало известно еще в воскресенье, 24 декабря, однако нашли его ночью 25 декабря.



К поискам были привлечены пожарные, полиция и 120 волонтеров. Во время обхода территории одна женщина упала в колодец, где обнаружила ребенка. Из-за снежной крышки криков мальчика слышно не было и, утратив надежды выбраться, он решил уснуть на своих санках у стены трехметрового колодца. Он падения женщины ребенок не пострадал, однако она получила травму позвоночника.



"Первая мысль была, что мальчик мертв, он лежал, как труп. Когда я закричала со страху, он проснулся и тоже закричал", - рассказала волонтер телеканалу российскому НТВ.



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