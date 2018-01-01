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Болгария впервые после вступления в Евросоюз возглавила Совет ЕС

01.01.2018 16:40
Председательство Болгарии в Совете ЕС продлится шесть месяцев; ее предшественником в этой роли была Эстония
Болгария впервые после вступления в Евросоюз возглавила Совет ЕС
Фото: Getty Images

Болгария впервые с момента вступления в Европейский союз в 2007 году будет председательствовать в Совете ЕС. Об этом сообщается на сайте, посвященном болгарскому председательству в одном из основных институтов Евросоюза.

"1 января 2018 года, спустя десятилетие после вступления в ЕС, Болгария впервые примет на себя председательство в Совете ЕС. Для нашей страны это большая честь, но и также большая ответственность", - говорится в сообщении.

Болгария, принявшая эстафету у Эстонии, будет возглавлять Совет Евросоюза в течение шести месяцев.

В октябре 2017 года президент Болгарии Румен Радев заявил, что Европейский союз должен отменить санкции против России.

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