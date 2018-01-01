Болгария впервые после вступления в Евросоюз возглавила Совет ЕС
Болгария впервые с момента вступления в Европейский союз в 2007 году будет председательствовать в Совете ЕС. Об этом сообщается на сайте, посвященном болгарскому председательству в одном из основных институтов Евросоюза.
"1 января 2018 года, спустя десятилетие после вступления в ЕС, Болгария впервые примет на себя председательство в Совете ЕС. Для нашей страны это большая честь, но и также большая ответственность", - говорится в сообщении.
Болгария, принявшая эстафету у Эстонии, будет возглавлять Совет Евросоюза в течение шести месяцев.
В октябре 2017 года президент Болгарии Румен Радев заявил, что Европейский союз должен отменить санкции против России.
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