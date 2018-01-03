В Сирии под Новый год разбился вертолет РФ: запутался в проводах

Сопровождавший военную колонну в провинции Хама геликоптер Ми-24 разбился в последний день 2017 года; погибли двое российских военнослужащих

31 декабря 2017 года в Сирии в результате крушения боевого вертолета погибли двое российских военных. Об этом сообщает российское издание Новая газета со ссылкой на группу независимых OSINT-расследователей Conflict Intelligence Team.

По их информации, сопровождавший военную колонну близ населенного пункта аз-Зара в провинции Хама Ми-24 задел провода, после чего упал и разбился.

В результате происшествия погибли майор Артем Кулиш и второй член экипажа Матвеев, чье полное имя устанавливается.

"CIT ссылается на пост на "профильном" форуме Forumavia.ru под названием "31.12.2017 Катастрофа вертолета ВКС РФ в САР" и на сообщение пользователя Ивана Кулиша во ВКонтакте", - говорится в сообщении.

Накануне Кулиш опубликовал запись: "31.12.2017 в нашей семье произошло огромное горе: наш всеми любимый братишка Артемка погиб при выполнении своего военного долга".

11 декабря 2017 года президент страны-оккупанта России Владимир Путин скомандовал начать вывод российской группировки войск из Сирии.

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