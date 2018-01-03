Российскую авиабазу в Сирии обстреляли из минометов - СМИ

По информации российского Коммерсанта, уничтожены семь самолетов, склад боеприпасов и больше десяти военных РФ могли получить ранения

31 декабря 2017 года российскую авиабазу Хмеймим в Сирии радикальные исламисты обстреляли из минометов. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на два военно-дипломатических источника.



Были уничтожены, как минимум, четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Склад боеприпасов сдетонировал после попадания снаряда. Ранения могли получить более десяти российских военнослужащих.



В Минобороны РФ инцидент пока никак не комментировали. Там ранее только сообщили, что 31 декабря 2017 года в Сирии в результате крушения боевого вертолета погибли двое российских военных - Ми-24 задел провода, упал и разбился.

11 декабря на авиабазу Хмеймим приехал президент России Владимир Путин и скомандовал начать вывод российской группировки войск из Сирии.

Позже Минобороны РФ сообщило, что в Хмеймиме сформируют постоянную группировку российских военнослужащих.

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