В Исландии законодательно уравняли зарплаты мужчин и женщин

С начала 2018 года в Исландии за одну и ту же работу платить женщинам меньше, чем мужчинам - незаконно

С начала года в Исландии вступил в силу закон, который запретил платить женщинам меньшую зарплату, чем мужчинам. Об этом сообщает Evening Standart.



Закон распространяется на фирмы, где работают больше 25 человек. Эти предприятия должны будут получить специальный сертификат, который подтвердит, что у мужчин и женщин равная система оплаты труда. За нарушение грозит штраф.



Девять лет подряд Всемирный экономический форум называет Исландию страной с наилучшей ситуацией с гендерным равенством.

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