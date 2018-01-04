В Иране за убийство ребенка повесили 18-летнего юношу
Сегодня утром в Иране повесили 18-летнего юношу, которого подростком признали виновным в изнасиловании и убийстве ребенка. Об этом сообщает Радио Свобода.
Казнь состоялась, несмотря на протесты представителей Amnesty International и ООН.
В сентябре 2016 года 16-летнего Амирхосейна Пурджафара признали виновным в изнасиловании и убийстве 6-летней девочки и приговорили к смертной казни.
Его должны были повесить в октябре, но казнь перенесли после международного давления.
Недавно в Швеции парламентарии предложили принять закон, согласно которому мужчины и женщины должны получать перед половым актом однозначное согласие на секс.
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