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В Иране за убийство ребенка повесили 18-летнего юношу

04.01.2018 15:07
Казнь состоялась, несмотря на протесты представителей Amnesty International и ООН
В Иране за убийство ребенка повесили 18-летнего юношу
Фото: gettyimages.com

Сегодня утром в Иране повесили 18-летнего юношу, которого подростком признали виновным в изнасиловании и убийстве ребенка. Об этом сообщает Радио Свобода.

Казнь состоялась, несмотря на протесты представителей Amnesty International и ООН.

В сентябре 2016 года 16-летнего Амирхосейна Пурджафара признали виновным в изнасиловании и убийстве 6-летней девочки и приговорили к смертной казни.

Его должны были повесить в октябре, но казнь перенесли после международного давления.

Недавно в Швеции парламентарии предложили принять закон, согласно которому мужчины и женщины должны получать перед половым актом однозначное согласие на секс.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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