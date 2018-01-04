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Генпрокурор США хочет запретить "рекреационную" марихуану - СМИ

04.01.2018 18:00
Джефф Сешнс, возможно, отменит так называемую записку Коула, которая считается главным шагом к легализации
Генпрокурор США хочет запретить "рекреационную" марихуану - СМИ
Джефф Сешнс (фото - gettyimages.com)

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс намерен отменить решения времен Барака Обамы, позволившие легализовать употребление марихуаны в рекреационных целях. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на свои источники.

Согласно сообщению, Сешнс отменит так называемую записку Коула (Джеймс Коул, бывший замминистра юстиции, - ред.), которая гласит, что судебное преследование законных фирм, занимающихся каннабисом, не будет приоритетом органов внутренних дел, если они воздержатся от продажи марихуаны несовершеннолетним. Эта записка считается главным шагом к легализации.

Напомним, после того, как с 1 января в американском штате Калифорния стало легальным потребление марихуаны с рекреакционной целью, в лицензированных магазинах по продаже каннабиса в штате выстроились длинные очереди. Калифорния - уже шестой американский штат, в котором разрешена продажа рекреационной марихуаны. Любой житель Калифорнии старше 21 года может легально выращивать ограниченное количество марихуаны или владеть ею.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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