Генпрокурор США хочет запретить "рекреационную" марихуану - СМИ
Генеральный прокурор США Джефф Сешнс намерен отменить решения времен Барака Обамы, позволившие легализовать употребление марихуаны в рекреационных целях. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на свои источники.
Согласно сообщению, Сешнс отменит так называемую записку Коула (Джеймс Коул, бывший замминистра юстиции, - ред.), которая гласит, что судебное преследование законных фирм, занимающихся каннабисом, не будет приоритетом органов внутренних дел, если они воздержатся от продажи марихуаны несовершеннолетним. Эта записка считается главным шагом к легализации.
Напомним, после того, как с 1 января в американском штате Калифорния стало легальным потребление марихуаны с рекреакционной целью, в лицензированных магазинах по продаже каннабиса в штате выстроились длинные очереди. Калифорния - уже шестой американский штат, в котором разрешена продажа рекреационной марихуаны. Любой житель Калифорнии старше 21 года может легально выращивать ограниченное количество марихуаны или владеть ею.
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