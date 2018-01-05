В Чечне силовики убили 15-летнюю девочку, отмечая Новый год - СМИ

Сотрудники Росгвардии решили пострелять на улице в честь праздника и пуля попала в окно многоэтажки

В столице Чеченской Республики России, Грозном, сотрудники Росгвардии решили пострелять в честь Нового года и случайным выстрелом в окно многоэтажки убили 15-летнюю девочку. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии.

В сообщении сказано, что пуля попала в окно кухни, где в это время сидела несовершеннолетняя девочка.



В пресс-службе Росгвардии по региону заявили, что стрелявший был уволен из правоохранительных органов в декабре.

Отмечается, что он был задержан и отказывается признавать, что именно его пуля убила девочку, поскольку стреляли и другие его коллеги из Росгвардии.

Также в сообщении сказано, что баллистическая экспертиза выяснит, кому принадлежала пуля.



Похороны девочки, по данным издания, прошли в Гудермесском районе Чечни. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.



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