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В Чечне силовики убили 15-летнюю девочку, отмечая Новый год - СМИ

05.01.2018 04:29
Сотрудники Росгвардии решили пострелять на улице в честь праздника и пуля попала в окно многоэтажки
В Чечне силовики убили 15-летнюю девочку, отмечая Новый год - СМИ
Фото: www.kavkazr.com

В столице Чеченской Республики России, Грозном, сотрудники Росгвардии решили пострелять в честь Нового года и случайным выстрелом в окно многоэтажки убили 15-летнюю девочку. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии

В сообщении сказано, что пуля попала в окно кухни, где в это время сидела несовершеннолетняя девочка.

В пресс-службе Росгвардии по региону заявили, что стрелявший был уволен из правоохранительных органов в декабре. 

Отмечается, что он был задержан и отказывается признавать, что именно его пуля убила девочку, поскольку стреляли и другие его коллеги из Росгвардии.  

Также в сообщении сказано, что баллистическая экспертиза выяснит, кому принадлежала пуля.

Похороны девочки, по данным издания, прошли в Гудермесском районе Чечни. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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