Диалог с КНДР: есть согласие США и Сеула отложить военные учения
Северокорейские власти согласились на переговоры о деэскалации на Корейском полуострове после того, как Южная Корея и Соединенные Штаты приняли решение отсрочить начало очередных совместных учений военнослужащих. Об этом сообщает Reuters.
Как уточняет агентство, речь идет о переговорах Пхеньяна и Сеулом - первых за более чем два года.
По данным южнокорейских властей, представители сторон встретятся 9 января на территории демилитаризованной зоны в поселке Пханмунджом.
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22 декабря 2017 года сообщалось, что Южная Корея готова к диалогу с Северной Кореей без предварительных условий.
3 января КНДР возобновила работу канала прямой телефонной связи с Южной Кореей.
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