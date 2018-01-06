Ложное сообщение о мощном землетрясении в Японии вызвало панику
В Японии сейсмологи выпустили ошибочное предупреждение о сильнейшем землетрясении, что стало причиной паники среди населения и парализовало движение транспорта в стране. Об этом сообщает Би-би-си.
В сообщении сказано, что миллионы человек получили оповещение на мобильные телефоны о чрезвычайной угрозе, которое оказалось результатом сбоя в системе предупреждения о землетрясениях. Отмечается, что, вероятно, оповещение основано на более ранних прогнозах Метеорологического агенства Японии, в которых шла речь о двух небольших землетрясениях и они в результате ошибки были объединены в одно.
В итоге людей уведомили о ложных подземных толчках магнитудой 6,4 в прибрежной части префектуры Ибараки на северо-востоке страны. Однако вместо этого были отмечены два толчка магнитудой 4,4 и 3,9, которые произошли в море и не были особо ощутимы на суше.
Японские телеканалы и радиостанции сообщали, что из-за ошибочной тревоги о приближающейся опасности, было временно приостановлено движение поездов.
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