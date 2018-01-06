В США мужчина расстрелял семью и покончил с собой

Причина такого поступка пока неизвестна

В американском городе Санта-Кларита (округ Лос-Анджелес) мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли четыре члена одной семьи, включая несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает ABC со ссылкой на полицию.

В сообщении сказано, что, по предварительной версии следствия, мужчина убил свою жену и их двоих детей в возрасте около 20 и 11 лет. После расправы с членами своей семьи он покончил с собой.



Отмечается, что полиция обнаружила тела 5 января закрытом на время праздников центре дневного ухода за детьми. По имеющимся данным, мам работала убитая женщина.



О причинах такого поступка полиция не сообщает, выясняются обстоятельства инцидента.



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