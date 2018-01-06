В США мужчина расстрелял семью и покончил с собой
В американском городе Санта-Кларита (округ Лос-Анджелес) мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли четыре члена одной семьи, включая несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает ABC со ссылкой на полицию.
В сообщении сказано, что, по предварительной версии следствия, мужчина убил свою жену и их двоих детей в возрасте около 20 и 11 лет. После расправы с членами своей семьи он покончил с собой.
Отмечается, что полиция обнаружила тела 5 января закрытом на время праздников центре дневного ухода за детьми. По имеющимся данным, мам работала убитая женщина.
О причинах такого поступка полиция не сообщает, выясняются обстоятельства инцидента.
Читайте также: В США подросток расстрелял семью в новогоднюю ночь
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
13:25
-
вчера
16:49
-
вчера
09:09
-
вчера
14:58
-
вчера
14:56
Новости партнеров
- 50849
- 34696
- 28001
- 27823
- 19543