Стена на границе с Мексикой обойдется США в $18 млрд

Строительство заграждения будет длиться 10 лет

Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Сената США $18 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает AP со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией.

По данным таможенного ведомства и пограничной охраны, за 10 лет - к сентябрю 2027 года - планируется построить 505 км стены, охватив почти половину границы между США и Мексикой. Еще 651 км ограждения будет восстановлено.

В 2018 году Белый дом планирует построить или восстановить 118 км заграждения, потратив $1,8 млрд.

О сторительстве стены на границе с Мексикой Трамп заявлял еще во время своей предвыборной кампании. Изначально он требовал от Мексики оплатить это строительство. В целом планируется возвести 3000 км ограждения.

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