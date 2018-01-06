В Сирии от авиаударов Асада и РФ погибли 17 гражданских - СМИ
06.01.2018 19:25
В числе погибших также двое детей. Еще 35 человек ранены.
Фото: скриншот видео
В Сирии в результате авиаударов сил режима Башара Асада и российских воздушных сил погибли по меньшей мере 17 человек, сообщает AP.
Авиаудар произошел возле сирийской столицы Дамаска. В числе погибших также двое детей. Еще 35 человек ранены.
31 декабря 2017 года российскую авиабазу Хмеймим в Сирии радикальные исламисты обстреляли из минометов.
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