В Сирии от авиаударов Асада и РФ погибли 17 гражданских - СМИ

В числе погибших также двое детей. Еще 35 человек ранены.

В Сирии в результате авиаударов сил режима Башара Асада и российских воздушных сил погибли по меньшей мере 17 человек, сообщает AP.

Авиаудар произошел возле сирийской столицы Дамаска. В числе погибших также двое детей. Еще 35 человек ранены.

31 декабря 2017 года российскую авиабазу Хмеймим в Сирии радикальные исламисты обстреляли из минометов.

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