USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Сирии от авиаударов Асада и РФ погибли 17 гражданских - СМИ

06.01.2018 19:25
В числе погибших также двое детей. Еще 35 человек ранены.
В Сирии от авиаударов Асада и РФ погибли 17 гражданских - СМИ
Фото: скриншот видео

В Сирии в результате авиаударов сил режима Башара Асада и российских воздушных сил погибли по меньшей мере 17 человек, сообщает AP.

Авиаудар произошел возле сирийской столицы Дамаска. В числе погибших также двое детей. Еще 35 человек ранены.

31 декабря 2017 года российскую авиабазу Хмеймим в Сирии радикальные исламисты обстреляли из минометов. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 