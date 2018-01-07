КНДР изъявила желание участвовать в зимней Олимпиаде
07.01.2018 08:07
Зимняя Олимпиада пройдет в Южной Корее в феврале. КНДР хочет туда отправить своих фигуристов
Фото: pixabay.com
Северная Корея собирается принять участие в зимних Олимпийских играх, которые будут проходить в южнокорейском Пхьончхане с 9 по 25 февраля. Об этом заявил представитель КНДР в Международном олимпийском комитете Чан Ун, передает Deutsche Welle.
По его словам, КНДР на Олимпиаде, скорее всего, будет представлять пара по фигурному катанию.
5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх-2018.
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