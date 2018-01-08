В Сирии погиб 21 мирный житель в результате авиаударов

Среди погибших в Сирии - восемь детей, правозащитники возлагают ответственность за наличие жертв среди гражданских на сирийскую и российскую авиацию.

В сирийской провинции Идлиб в северо-западной части страны только за один день 7 января в результате массированных авиаударов по районам, находящимся под контролем противников режима в Дамаске, погиб как минимум 21 мирный житель, в том числе восемь детей. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на оппозиционную группу "Сирийский наблюдательный центр по правам человека" (SHR).

Правозащитники возлагают ответственность за случившееся на сирийскую и российскую авиацию.

Идлиб - последняя провинция Сирии, которая все еще находится под почти полным контролем противников Дамаска. Правительственные войска при поддержке российской авиации за последние дни, однако, добились значительных успехов, отбив у противника целый ряд стратегически важных районов.

По данным ООН, в Идлибе, граничащем с Турцией, проживает более двух миллионов человек, в том числе большое число перемещенных лиц.

7 января сообщалось, что аэродром российской авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия атаковали беспилотники неизвестного происхождения с гранатами.

3 января 2018-го издание Коммерсант со ссылкой на источники сообщило, что в последний день 2017 года российскую авиабазу Хмеймим в Сирии обстреляли из минометов радикальные исламисты.



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