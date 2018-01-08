В Иордании заявили о разгроме ячейки Исламского государства

По версии правоохранителей, боевики намеревались атаковать торговые центры, объекты силовых структур и другие цели

Власти Иордании сообщили, что им удалось предотвратить целую серию терактов, которые боевики террористической организации Исламское государство (ИГ) планировали совершить еще в ноябре. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

Нападениям должны были подвергнуться объекты силовых структур, торговые центры и умеренные религиозные лидеры, сообщило иорданское государственное агентство ПЕТРА.

Спецслужбы страны задержали 17 членов группировки ИГ и конфисковали оружие и взрывчатку, которые боевики планировали использовать для терактов.

31 декабря 2017 года в Стамбуле задержали по меньшей мере 20 человек, подозреваемых в связях с террористами Исламского государства.

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