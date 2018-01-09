В США мужчина в процессе охоты на паука сжег свою квартиру

По словам очевидцев, после того, как мужчина поджег паука-волка, тот стал бегать по квартире, разнося пламя

В Калифорнии, США, мужчина поджег огромного паука, пробравшегося в его квартиру в многоэтажке, что привело к масштабному пожару, в результате которого несколько квартир оказались непригодными для жизни. Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел в многоквартирном доме в городе Реддинг.

По словам очевидцев, после того, как мужчина поджег паука-волка, тот стал бегать по квартире, разнося пламя.

Жители квартиры рассказали, что паук прыгнул на матрас, от которого пламя успело распространиться по всему помещению. Жителей дома пришлось эвакуировать.

Как пишут местные СМИ, неизвестно, выжил ли сам паук.

В то же время, пожарные говорят, что пожар мог возникнуть из-за паяльной лампы.

Местные чиновники сообщили, что огонь нанес ущерб на 11 000 долларов, некоторые квартиры оказались непригодными для жизни.

Напомним, в Нью-Йорке 8 января загорелся небоскреб Trump Tower, в котором находится частное жилье президента США Дональда Трампа. В результате пожара пострадали два человека, один из них получил серьезные травмы.

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