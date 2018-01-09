На Google подали в суд за "дискриминацию белых мужчин"
Двое бывших сотрудников Google подали против компании иск в суд за "дискриминацию белых мужчин с консервативными взглядами". Об этом сообщает ВВС.
Бывшие инженеры Google Джеймс Деймор и Дэвид Гудман говорят, что планируют представлять в суде интересы всех сотрудников, якобы пострадавших от дискриминации из-за своих консервативных взглядов и принадлежности к мужскому полу и белой расе.
Деймор стал известен после того, как в прошлом году его уволили из Google за служебную записку, в которой речь шла о биологических отличиях между мужчинами и женщинами а также критиковалось руководство компании за политику в сфере гендерного равенства.
Деймор и Гудман обвиняют Google в дискриминации при найме на работу. По их мнению, компания соблюдает незаконные квоты, чтобы взять как можно больше женщин и представителей нацменьшинств.
При этом они обвиняют Google в неспособности защитить тех, кто исповедует консервативные взгляды, в том числе сторонников президента Дональда Трампа.
Агентство отмечает, что в иске говорится об угрозах, унижениях и травле, которым якобы подверглись Деймор и Гкдман в Google.
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