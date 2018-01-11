"Антонов" будет перевозить груз для SpaceX

Полет запланирован на период с 10 по 13 января; в заявке минтранспорта США говорится, что доставка этого груза имеет критическую важность

Украинское госпредприятие "Антонов" обратилось в министерство транспорта США с просьбой предоставить разрешение на внеплановый перелет грузового самолета AN-124-100 "Руслан" из Лос-Анджелеса во Флориду для перевозки груза компании SpaceX. Об этом сообщает Укринформ.



Компания будет перевозить крупногабаритные ракетные комплектующие до Титусвилля или непосредственно на мыс Канаверал. Перелет запланирован в период с 10 по 13 января.



В заявке отмечается, что своевременное транспортирование этого оборудования критически важно.



"Невозможность доставить этот груз до даты примерно 11 января 2018 года приведет к дополнительным последствиям, которые негативно повлияют на запланированные стартовые миссии SpaceX. Такой результат был бы слишком дорогим для SpaceX и клиентов", - говорится в заявке.



SpaceX запускает с мыса Канаверал ракеты Falcon 9.

8 января SpaceX запустила американский военный спутник Zuma, но его не обнаружили на запланированной орбите, что ставит под сомнение успех миссии.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.