"Антонов" будет перевозить груз для SpaceX
Украинское госпредприятие "Антонов" обратилось в министерство транспорта США с просьбой предоставить разрешение на внеплановый перелет грузового самолета AN-124-100 "Руслан" из Лос-Анджелеса во Флориду для перевозки груза компании SpaceX. Об этом сообщает Укринформ.
Компания будет перевозить крупногабаритные ракетные комплектующие до Титусвилля или непосредственно на мыс Канаверал. Перелет запланирован в период с 10 по 13 января.
В заявке отмечается, что своевременное транспортирование этого оборудования критически важно.
"Невозможность доставить этот груз до даты примерно 11 января 2018 года приведет к дополнительным последствиям, которые негативно повлияют на запланированные стартовые миссии SpaceX. Такой результат был бы слишком дорогим для SpaceX и клиентов", - говорится в заявке.
SpaceX запускает с мыса Канаверал ракеты Falcon 9.
8 января SpaceX запустила американский военный спутник Zuma, но его не обнаружили на запланированной орбите, что ставит под сомнение успех миссии.
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