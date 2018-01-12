Мацеревич: Причины Смоленской катастрофы нужно установить

Без установления причины трагедии и ее виновников Польша никогда не будет полностью безопасной и независимой, сказал экс-глава Минобороны Польши

Причины Смоленской трагедии нужно установить как можно скорее. Об этом заявил глава подкомиссии по новому расследованию причин Смоленской катастрофы 2010 года Антоний Мацеревич в эфире радио Maryja.

"Нам нельзя допустить того, чтобы за это преступление никто не ответил, чтобы народ не узнал: кто отвечает (за преступление, - ред.) и чтобы эти виновники, даже если польская система правосудия не может их привлечь к ответственности, не были названы", - сказал Мацеревич.

По его словам, без установления причины трагедии и ее виновников Польша никогда не будет полностью безопасной и независимой.

11 января Мацеревич стал главой подкомиссии по новому расследованию причин Смоленской катастрофы 2010 года, в которой погиб президент Лех Качиньский и члены правительства.

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10 апреля 2010 года самолет Ту-154М президента Польши разбился при заходе на посадку под российским Смоленском. Все 96 человек, находившихся на борту, в том числе тогдашний польский лидер Лех Качиньский и его жена Мария, погибли.

В начале декабря 2017 года Мацеревич заявил, что новый польский отчет об обстоятельствах Смоленской катастрофы появится весной 2018 года. Министр подчеркнул, что в нем будут опровергаться ключевые тезисы предыдущей польской комиссии экс-главы МВД Ежи Миллера о том, что самолет зашел ниже уровня безопасного принятия решения об отходе на второй круг, что в кабине самолета были посторонние лица, а главное, что на борту самолета не было взрыва.

14 декабря заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Россия скрывает ключевых свидетелей и не отдает Польше разбитый правительственный Ту-154М, что тормозит установление правды об обстоятельствах Смоленской катастрофы и заставляет Варшаву задуматься над настоящими намерениями российской стороны.

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