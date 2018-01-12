Мацеревич: Причины Смоленской катастрофы нужно установить
Причины Смоленской трагедии нужно установить как можно скорее. Об этом заявил глава подкомиссии по новому расследованию причин Смоленской катастрофы 2010 года Антоний Мацеревич в эфире радио Maryja.
"Нам нельзя допустить того, чтобы за это преступление никто не ответил, чтобы народ не узнал: кто отвечает (за преступление, - ред.) и чтобы эти виновники, даже если польская система правосудия не может их привлечь к ответственности, не были названы", - сказал Мацеревич.
По его словам, без установления причины трагедии и ее виновников Польша никогда не будет полностью безопасной и независимой.
11 января Мацеревич стал главой подкомиссии по новому расследованию причин Смоленской катастрофы 2010 года, в которой погиб президент Лех Качиньский и члены правительства.
Читайте также: Смоленская катастрофа: в самописце Ту-154 нашли запись взрыва
10 апреля 2010 года самолет Ту-154М президента Польши разбился при заходе на посадку под российским Смоленском. Все 96 человек, находившихся на борту, в том числе тогдашний польский лидер Лех Качиньский и его жена Мария, погибли.
В начале декабря 2017 года Мацеревич заявил, что новый польский отчет об обстоятельствах Смоленской катастрофы появится весной 2018 года. Министр подчеркнул, что в нем будут опровергаться ключевые тезисы предыдущей польской комиссии экс-главы МВД Ежи Миллера о том, что самолет зашел ниже уровня безопасного принятия решения об отходе на второй круг, что в кабине самолета были посторонние лица, а главное, что на борту самолета не было взрыва.
14 декабря заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Россия скрывает ключевых свидетелей и не отдает Польше разбитый правительственный Ту-154М, что тормозит установление правды об обстоятельствах Смоленской катастрофы и заставляет Варшаву задуматься над настоящими намерениями российской стороны.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:18
-
14:33
-
16:35
-
16:15
-
13:50
Новости партнеров
- 87628
- 48138
- 43902
- 42522
- 32247