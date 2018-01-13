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В Чили вандалы повредили три церкви накануне визита папы римского

13.01.2018 07:39
Неизвестные выступают против визита папы Франциска, запланированного на 15-18 января
В Чили вандалы повредили три церкви накануне визита папы римского
Фото: santiagotimes.cl

В столице Чили Сантьяго три католические церкви подверглись атаке вандалов накануне визита папы римского Франциска. Об этом сообщает The Santiago Times.

Около трех церквей подорвали взрывчатку. Повреждены входные двери и фасады. Полиция предотвратила четвертую атаку и обезвредила бомбу.

Личности вандалов пока не установлены. Они оставили записки с угрозами понтифику: "Папа Франциск, следующая бомба будет в твоей рясе".

Министр внутренних дел Чили заявил, что у всех есть право на протест, но прибегать к насилию - это уже другое дело.

Визит Франциска запланирован на 15-18 января.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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