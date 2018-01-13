В Чили вандалы повредили три церкви накануне визита папы римского
13.01.2018 07:39
Неизвестные выступают против визита папы Франциска, запланированного на 15-18 января
Фото: santiagotimes.cl
В столице Чили Сантьяго три католические церкви подверглись атаке вандалов накануне визита папы римского Франциска. Об этом сообщает The Santiago Times.
Около трех церквей подорвали взрывчатку. Повреждены входные двери и фасады. Полиция предотвратила четвертую атаку и обезвредила бомбу.
Личности вандалов пока не установлены. Они оставили записки с угрозами понтифику: "Папа Франциск, следующая бомба будет в твоей рясе".
Министр внутренних дел Чили заявил, что у всех есть право на протест, но прибегать к насилию - это уже другое дело.
Визит Франциска запланирован на 15-18 января.
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